Engeland is de eerste halve finalist op WK hockey na zege tegen Argentinië

Engeland (FIH 7) heeft zich woensdag op het WK hockey in het Indische Bhubaneswar als eerste geplaatst voor de halve finales. De Engelsen klopten olympisch kampioen Argentinië (FIH 2) in de eerste kwartfinale met 3-2. De Red Lions (FIH 3) treffen donderdagmiddag (om 12u15) in hun wedstrijd bij de laatste acht Duitsland (FIH 6).

Argentinië nam na zeventien minuten de leiding op strafcorner via Peillat. Engeland keerde het scoreverloop vervolgens om met treffers van Midleton (27.) en Calnan (45.). Opnieuw Peillat (48.) zorgde voor de Argentijnse gelijkmaker, maar nauwelijks een minuut later legde Harry Martin de eindstand vast op 3-2. Engeland staat zo opnieuw in de halve finales, hetgeen het eindstation was op vorige twee WK’s in New Delhi (2010) en Den Haag (2014).

Later op de dag (om 14u30) vindt de tweede kwartfinale van de dag plaats tussen titelhouder Australië (FIH 1) en Frankrijk (FIH 20).

Foto: AFP