200 werknemers geëvacueerd door gaslek bij Tessenderlo Kerley Ham “Er was geen impact naar buiten”

Ham / Tessenderlo -

Bij chemisch bedrijf Tessenderlo Kerley Ham in de Bergstraat in Ham werden ze in de late voormiddag opgeschrikt door een alarm. Snel bleek dat er op de sulfaatafdeling een kleine gaswolk was ontstaan. Volgens het bedrijf was de impact van het gaslek naar buiten toe minimaal. Tweehonderd werknemers werden preventief geëvacueerd. De politie en de brandweer snelden ter plaatse.