Maasmechelse vader riskeert 20 maanden cel: cocaïne in oven en geladen wapen in speldoos

Maasmechelen -

Een 31-jarige man uit Maasmechelen riskeert zestien maanden cel voor het bezit en de verkoop van cocaïne, drie maanden cel voor het bezit van een vergunningsplichtig wapen en een maand voor elektriciteitsdiefstal. Bovendien hangen er ook geldboetes van in totaal 16.800 euro boven zijn hoofd. De man verstopte de cocaïne in de oven. Het geladen wapen stak in een speldoos in de woonkamer met zijn kinderen van amper vijf en zeven jaar oud in de buurt. “Waar bent u in godsnaam mee bezig!? U hebt uw kinderen in gevaar gebracht”, haalde de Tongerse rechter vol ongeloof uit.