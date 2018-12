Zware EK-loting voor Belgian Cats: “Groep des doods? Misschien wel maar ik zie ook voordelen”

De EK-loting in de Servische hoofdstad Belgrado bracht voor de Belgian Cats een zware opgave. Het EK basketbal gaat komende zomer (27 juni-7 juli 2019) door in Servië en Letland. De selectie van bondscoach Philip Mestdagh zit in poule D met Rusland (11 van de wereld), Wit-Rusland (13 wereldranking) en gastland Servië (8ste op wereldranking).

De groepswinnaar van elke poule stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales. Nummers twee en drie spelen een barrage om de top acht te bereiken. De mogelijke tegenstander voor de Cats in die barrage komt uit groep C. De beste zes op dit EK verdienen een ticket voor deelname aan het pre-olympisch kwalificatietoernooi op weg naar Tokio 2020.

De Belgian Cats werken hun duels af in Servië, in Nis en Zrenjanin, net als de teams in groep C. Poules A en B spelen in de Letse hoofdstad Riga. Riga ontvangt ook de barragewedstrijden. De eindfase vanaf de kwartfinales gaat door in Belgrado.

Bondscoach: “Groep des doods? Misschien wel”

“Een bijzonder zware poule”, zuchtte bondscoach Philip Mestdagh. “De groep des doods? Misschien wel, maar ik zie ook voordelen. We spelen niet in Letland maar in Servië en moeten bij kwalificatie dus niet reizen. Als we geen groepswinnaar worden en barrages moeten afwerken, is dat ook tegen een opponent uit poule C en die lijkt - met alle respect - toch iets minder zwaar. We weten waar we voor staan. Rusland en Servië zijn echte basketbalnaties en Wit-Rusland heeft tonnen ervaring. Onze drie tegenstanders beschikken tevens over een genaturaliseerde Amerikaanse speelster.”

Ann Wauters: “Zwaarder kan bijna niet”

“Ja, zwaarder kan bijna niet”, weet ook Ann Wauters. “Rusland en Servië zijn landen die kicken op olympische spelen. Zij zullen op dit EK dan ook top zijn, zeker ook Servië dat in eigen land wil schitteren. We zullen fit en scherp moeten zijn. We bewezen echter de voorbije twee kampioenschappen (EK en WK, red.) dat we klaar zijn. We beseffen echter dat we enerzijds drie keer kunnen winnen, maar anderzijds ook evenveel keer onderuit kunnen gaan. Het wordt elke match knokken. Daarom zeg ik stap per stap. Doen we dat succesvol en geraken we door de eerste ronde, dan moeten we vol gaan voor een stek op het pre-olympisch tornooi (top 6). Ook voor het kleine België vormt dat de challenge hé,” lacht de van een knieoperatie revaliderende Wauters.

Geen reekshoofd

De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh zaten voor de loting in de tweede pot. Ze verloren hun status als reekshoofd door pas als tweede te eindigen in hun kwalificatiepoule, na Tsjechië.

De Belgian Cats kenden de voorbije twee jaar een periode van ongekend succes. Na een derde plaats op het EK in Praag in de zomer van 2017 volgde dit jaar in september een vierde plaats op het WK in Tenerife.

Loting:

Groep A: Oekraïne, Groot-Brittannië, Letland, Spanje

Groep B: Zweden, Frankrijk, Tsjechië, Montenegro

Groep C: Hongarije, Turkije, Italië, Slovenië

Groep D: Wit-Rusland, Rusland, België, Servië