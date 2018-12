H&M gaat in zee met het Zweedse cultmerk Eytys

H&M brengt samen met het Zweedse cultmerk Eytys een collectie uit met genderneutrale schoenen, kleding en accessoires. Niet alleen voor volwassenen, maar ook een selectie voor kinderen.

Eytys, dat in Stockholm gevestigd is, staat bekend voor zijn schoenen met dikke zolen en genderneutrale kleding. Die lijn wordt doorgetrokken in de collectie die het nu samen met H&M uitbrengt. Beide designteams werkten samen aan de sneakers, schoenen en laarzen in leer, suède en katoen, oversize jassen, topjes en broeken in materialen zoals katoenen keperstof, faux lakleder, nylon en ruwe denim.

Alles ademt een onwaarschijnlijke 90's-vibe uit, alsof de modellen zijn weggelopen uit een videoclip van een boysband uit dat decennium. Een bewuste keuze van H&M, zo blijkt. "We bewonderen dat Eytys zich duidelijk onderscheidt en we benaderden ze in eerste instantie met het idee om een schoenencollectie te maken. Het werd echter een volledige collectie. Zo kunnen onze klanten het merk echt ervaren en kunnen we ze een complete look aanbieden, van stevige statementschoenen tot silhouetten die geslachtloos zijn", zegt Ross Lydon, die bij H&M verantwoordelijk is voor de mannenmode.

De items zullen vanaf 24 januari verkrijgbaar zijn in de winkels en online. De prijzen schommelen tussen de 14,99 euro voor een T-shirt en 149 euro voor een paar laarzen.