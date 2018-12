Zes maanden cel gevraagd voor ongeval waarbij Zonhovense vriend omkwam: “De auto is gebruikt als discotheek”

Zonhoven -

In de Hasseltse politierechtbank is woensdag zes maanden cel en twee jaar rijverbod, telkens deels met uitstel, gevorderd voor het ongeval waarbij Zonhovenaar Djilani Kerkeni (18) omkwam. De jongeman overleed op 7 april vorig jaar op de E314 in Lummen. Hij zat als passagier in een Mercedes die ’s nachts om 1.30 uur achterop een vrachtwagen knalde. “De bestuurder gebruikte zijn auto als een discotheek”, sneerde de procureur naar de 22-jarige Zonhovense chauffeur die licht gewond raakte. Nog een 20-jarige vriend, die op de achterbank zat en zijn gordel niet droeg, katapulteerde doorheen de wagen en is invalide voor het leven.