Rechtbank beslist op 19 december over terugkeer kinderen Beringse Syriëstrijdster

Beringen -

De Brusselse kortgedingrechter zal op 19 december, beslissen of de Belgische staat ervoor moet zorgen dat de twee minderjarige kinderen van Syrië-strijdster Amina Ghezzal uit Beringen naar België kunnen terugkeren. De twee dochtertjes, Maria (2) en Sirin (4), verblijven momenteel bij een tante in Turkije, maar omdat ze niet over identiteitsdocumenten of een geboorteakte beschikken, kunnen ze niet zomaar naar België komen.