Zo zullen we reizen in 2019, volgens Pinterest

Inspiratieplatform Pinterest heeft naar jaarlijkse gewoonte de toptrends voor het komende jaar voorspeld, verdeeld over verschillende categorieën. Wat reizen betreft zullen mensen in 2019 vooral op zoek gaan naar prachtlocaties die nog niet overrompeld zijn door toeristen. En ook reizen met de bus zou weleens populairder kunnen worden…

Pinterest stelde de lijst samen op basis van zoekgegevens van meer zo’n 250 miljoen bezoekers per maand en kwam tot een top tien van toekomstige reistrends. Een overzicht van de populairste manieren om te reizen, kwestie van inspiratie op te doen voor je eigen vakantie deze zomer.

Op een onbewoond eiland

Stijging: 179 procent

Vergeet populaire eilanden die iedereen al heeft ontdekt en waar de stranden vol mensen liggen. De zoekresultaten naar eilanden waar je een witte zandstrook (bijna) voor jezelf hebt, zijn enorm gestegen. De nood om een stukje pure natuur te ervaren, is hoog.

Bestemming onbekend

Stijging: 192 procent

Plannen is zo passé: verzamel een groep vrienden, maak de kalenders vrij en boek jullie een reis naar… waar het lot jullie brengt. Verrassingsvakanties worden het helemaal in 2019. Het is wel altijd handig als één persoon weet waar de reis heengaat. Dan kan je de gepaste kleding meenemen. Inspiratie nodig voor zo’n ongeplande trip? Check srprs.me

Herfstvakantie

Stijging: 94 procent

Reizen in de herfst rekent meteen af met het probleem van te veel mensen op dezelfde plaats in de zomer. Het is overal kalmer (tenzij je in de herfstvakantie zelf reist) en een kop warme chocolademelk tussen de dwarrelende herfstbladeren maken de trip nog aangenamer.

Bronnen om te… herbronnen

Stijging: 32 procent

In 2019 zoeken mensen ook naar manieren om te ontspannen, en uit de zoekresultaten blijkt dat ze dat steeds liever doen in warmwaterbronnen. Tot rust komen in een van de vele warmwaterbronnen pal in de ongerepte natuur van IJsland? Of in een kuuroord in alle luxe? De keuze is aan jou.

Kastelenjacht

Stijging: 142 procent

Vergeet Versailles en andere paleizen en kastelen waar je uren voor de ingang moet wachten voordat je naar binnen kan. Kastelen zijn - dankzij Game of Thrones - hippe trekpleisters maar hoe meer afgelegen, hoe gegeerder in het volgende jaar. Reistip: Ierland, Wales of de minder toeristische gebieden van Schotland.



Carreg Cennen, Wales Foto: Shutterstock

Busje komt zo

Stijging: 32 procent

De trend wat roadtrips betreft, verschuift een beetje. Mensen vallen steeds meer voor de old school charme van een busreis. Een dagtrip van het Venezolaanse Caracas naar Patagonia? Of naar de Adriatische Rivièra: zolang je zelf niet moet rijden…

Rio

Stijging: 142 procent

De Olympische spelen zijn al lang voorbij, maar de Braziliaanse hoofdstad Rio De Janeiro prijkt nog steeds op de to-dolijst van menig vakantieganger. Ze willen de stad verkennen en - als het even kan - een beetje van het wereldberoemde carnavalsfeest meepikken.

Kleine stadjes

Stijging: 276 procent

Voor de rest zijn het vooral kleinere stadjes, die ietwat uit de smeet liggen, die mensen komend jaar op hun eigen tempo willen ontdekken. Ze willen overnachten in unieke bed and breakfasts en genieten van de landelijke landschappen errond.

Foto: Shutterstock

Op twee wielen

Stijging: 64 procent

Een stevige fietstocht is het helemaal. Zowel fietsliefhebbers als wie af en toe op de pedalen trapt, waagt zich aan de leukste uitgestippelde routes. Een sportieve manier om de omgeving te kennen - en je moet je nadien niet al te schuldig voelen als je jezelf laat gaan tijdens het buffet.

Milieubewust

Stijging: 74 procent

Hoe we ook reizen: we vinden het milieu - gelukkig! - alsmaar belangrijker. Mensen zoeken meer naar de kernwoorden ‘zero waste travel’. Dat gaat van manieren om hun snacks slimmer in te pakken tot gewoonweg slimmer eten om in totaal minder afval te produceren.

