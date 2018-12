Rudi Völler steunt Leon Bailey (ex-KRC Genk) in vormdip: “Normaal voor een jonge speler”

Rudi Völler, de voormalige Duitse topspits en huidig sportief directeur van Bayer Leverkusen, heeft woensdag aanvaller Leon Bailey gesteund. De voormalig buitenspeler van Racing Genk kampt met een vormdip.

“Dit gebeurt wel vaker bij jonge spelers”, legde Völler uit, voor afreis naar Cyprus, waar Bayer Leverkusen bij AEK Larnaca zijn laatste groepsduel in de Europa League afwerkt. “Ze starten als een raket, maar vallen vervolgens een beetje stil. Soms zijn de verwachtingen ook te hoog. Je kan niet verwachten dat hij elke week twee maal zal scoren. Het helpt om bescheiden te blijven en voort te werken. Het is slechts een kwestie van tijd voor deze moeilijke periode alweer voorbij is. Leon is een goede gast en heeft zijn talent al meermaals getoond.”

Leon Bailey speelde in totaal 77 wedstrijden voor KRC Genk. Foto: BELGA

De 21-jarige Jamaicaan maakte in januari 2017 de overgang van KRC Genk naar Leverkusen. Genk had hem in augustus 2015 als jeugdspeler weggeplukt bij de Slovaakse opleidingsclub AS Trencin. Bailey speelde in totaal 77 wedstrijden voor blauw-wit.

Bailey groeide vorig seizoen met negen competitiegoals uit tot de revelatie van Leverkusen. Het team werd vijfde in de Bundesliga en miste zo op een haar na kwalificatie voor de Champions League. Dit seizoen loopt het echter een pak minder voor Bailey. De aanvaller scoorde niet meer sinds 1 september en verloor intussen ook zijn basisplaats.

Leverkusen speelt in Cyprus enkel nog voor de groepswinst in poule A. De Duitsers zijn al zeker van de volgende ronde en lieten met Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Sven Bender, Karim Bellarabi, Charles Aranguiz, Kevin Volland, Tin Jedvaj en Kai Havertz bijna een heel basisteam thuis.