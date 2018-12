Sergio Herman koestert plannen voor nieuw restaurant

Hij duikt nog wel eens op achter de kookpotten van zijn restaurants Pure C, The Jane, Blueness of AIRrepublic, maar elke dag achter het fornuis op één plaats staan, dat doet Sergio Herman al vijf jaar niet meer. Toch begint het weer te kriebelen om zelf een nieuw restaurant te openen, vertelt hij in een interview met Culinaire Ambiance.

Vijf jaar geleden sloot Sergio Herman zijn restaurant Oud Sluis. Sindsdien heeft hij allesbehalve stilgezeten, maar elke dag dezelfde keuken en hetzelfde team leiden heeft hij niet meer gedaan. De kans bestaat echter dat daar weer verandering in komt. “Eigenlijk vind ik zelf koken nog altijd het leukst van al. Ik droom al een tijdje van een eigen keuken waar ik zelf opnieuw aan het fornuis kan staan. Waar ik blindelings de snijplank en de pepermolen weet staan”, klinkt het.

Hoewel hij razend ambitieus is, is dat niet meteen iets wat hij voor ogen heeft als die nieuwe zaak er ooit komt. “Sterren of punten beoog ik niet meer. Iets waar ik helemaal mijn ding kan doen. Een op een met mijn gasten en dan ’s avonds naar huis rijden met het onbetaalbare gevoel dat ik mensen blij heb gemaakt.”