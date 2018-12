Rode haren, wetenschappers hebben ontdekt hoe je ze erft

Amper 1 tot 2 procent van de wereldbevolking heeft ros haar en de wetenschap wil al langer weten hoe die rode haren van generatie op generatie worden doorgegeven. Onderzoekers van de gerenommeerde Universiteit van Edinburgh vonden daarom dat de tijd was aangebroken om daar voor eens en voor altijd het antwoord op te vinden.

In Schotland is 13 procent van de bevolking roodharig, bovendien is ook 40 procent van de Schotten drager van het gen dat voor ros haar zorgt. Geen wonder dus dat ze zich bij de Universiteit van Edinburgh, dat gelegen is in de Schotse hoofdstad, geroepen voelden om verder op onderzoek te gaan naar hoe die genen worden doorgegeven.

Daarvoor gingen ze grasduinen in de UK Biobank en bestudeerden het DNA van zo'n 350.000 personen. Daarbij werd het genenmateriaal van roodharigen vergeleken met dat van mensen met blond, bruin en zwart haar.

MC1R-gen

Eerder onderzoek had al uitgewezen dat vooral het MC1R-gen verantwoordelijk was voor de rode haarkleur. Mensen met dergelijk haar erven twee versies van het MC1R-gen, een van elk van hun ouders. Maar het erven van die twee genen betekent niet automatisch dat je ros bent, en net dat vraagteken wilden de onderzoekers beantwoord zien.

Acht verschillen

Uiteindelijk ontdekten de Schotse wetenschappers in hun studie, die in vakblad Nature Communications werd gepubliceerd, dat er acht genetische verschillen mee gemoeid zijn. Het zijn net die genetische verschillen die blijken te bepalen of het MC1R-gen al dan niet wordt in- of uitgeschakeld.