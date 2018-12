Dodelijk slachtoffer was nog maar net aangekomen in Straatsburg om kerstmarkt te bezoeken

Onder de twee doden door de schietpartij in de Franse stad Straatsburg is een Thaise toerist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land gaat het om een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was.

Het zou gaan om Anupong Suebsamarn, meldt het Thaise PPTV. Het koppel was volgens Thaise media kort voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De Thaise ambassade in Parijs staat zijn vrouw nu bij. Zij, Naiyana, bleef ongedeerd. De man overleed door een kogel in het hoofd.

Aanvankelijk was er sprake van vier doden. Dat aantal werd in de loop van de nacht bijgesteld naar drie. Er vielen ook dertien gewonden.

Beelden schietpartij Straatsburg

Er is nog geen duidelijkheid over het andere dodelijke slachtoffer. Volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zou het niet gaan om een Belg. Maar het ministerie benadrukt dat daar nog geen officiële bevestiging van is. Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor Frankrijk op zijn website niet aan, maar geeft wel een factuele weergave van de gebeurtenissen in Straatsburg voor wie naar het reisadvies voor Frankrijk surft.

De schutter, die volgens de politie vermoedelijk een terroristisch motief had, is nog op de vlucht.

Er zijn in deze tijd van het jaar veel toeristen in Straatsburg vanwege de grote kerstmarkt die daar in het centrum van de stad plaatsvindt. Frankrijk heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau.