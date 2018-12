Toronto blijft indruk maken in NBA, Houston weet eindelijk weer wat winnen is

De Toronto Raptors hebben hun sterke seizoensbegin in de NBA kracht bijgezet door op bezoek bij de LA Clippers op indrukwekkende wijze te winnen: 99-123. In de andere twee wedstrijden knoopte Houston Rockets terug aan met de overwinning tegen Portland (111-103) en had San Antonio Spurs geen moeite met rode lantaarn Phoenix Suns in een historische partij (111-86).

Zelfs zonder sterspeler Kawhi Leonard, geblesseerd aan de heup, overklaste Toronto de Clippers in kracht en intensiteit. De Raptors liepen al in het eerste quarter makkelijk uit (23-36) om na de pauze de kloof verder uit te diepen. Serge Ibaka (25 punten) en Kyle Lowry (21 punten) waren de scherpschutters van dienst bij de Raptors met Fred VanVleet als aangever. VanVleet gaf maar liefst 14 assists, een persoonlijk record. Door de overwinning blijft Toronto aan de leiding staan in de Eastern Conference met 2 overwinningen meer dan de Millwaukee Bucks. De Clippers blijven hangen op de 4e plaats in het Westen.

Foto: USA TODAY Sports

Na drie nederlagen op rij kon Houston eindelijk ook terug winnen tegen Portland. Sterspeler James Harden, Most Valuable Player in de NBA afgelopen seizoen, dirigeerde met 28 punten zijn team naar de overwinning. Rockets point-guard Chris Paul liet de 17e ‘triple-double’, drie statistieken van 10+, van zijn carrière optekenen met 11 punten, 11 rebounds en 10 assists. Bij Portland waren Damian Lillard (34 punten) en CJ McCollum (22 punten) tevergeefs goed bij schot. Vorig jaar nog finalist in de Western Conference, blijft Houston in de bodem van het klassement hangen op de 14e plaats na een chaotische seizoensstart. Portland kon ook maar 3 van haar 10 voorbije partijen winnend afsluiten en zakt zo naar de 8e plaats in het Westen.

Foto: USA TODAY Sports

In de laatste wedstrijd van woensdag verpletterde San Antonio Spurs de Phoenix Suns met 111-86. De Spurs konden rekenen op topschutters Bryn Forbes (24 punten) en LaMarcus Aldridge (18 punten). De overwinning voor San Antonio betekende een nieuwe mijlpaal voor coach Gregg Popovich. Het was maar liefst de 1211e overwinning in zijn trainerscarrière. Daarmee is Popovich de 4e meest succesvolle coach in de geschiedenis van de NBA.

Met evenveel overwinningen als nederlagen (14), blijft San Antonio op de 10e plaats in het Westen hangen. Phoenix raakt niet weg van de laatste plaats.