STVV verliest twee Japanners in januari door Asian Cup, revelatie Kamada haalt selectie niet

STVV zal het begin 2019 een maand zonder verdediger Takehiro Tomiyasu en middenvelder Wataru Endo moeten doen. Het duo werd woensdag door de Japanse bondscoach Hajime Moriyasu opgenomen in de 23-koppige kern voor de Asian Cup, georganiseerd in de Verenigde Arabisch Emiraten (5 januari-1 februari 2019). De revelatie bij STVV, aanvaller Daichi Kamada, haalde de selectie niet.

Ook veteranen Shinji Kagawa (Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester) en Eiji Kawashima (Straatsburg, ex-Lierse en Standard) haalden de selectie voor het Aziatisch landenkampioenschap niet. Dat geldt ook voor de Japanse WK-topschutter Takashi Inui (Real Betis) en andere aanvallers Yuya Kubo (Nürnberg, ex-Gent), Ryota Morioka (Anderlecht) en Yoshinori Muto (Newcastle). Bondscoach Moriyasu trekt voluit de kaart van de jeugd.

Japan won in het verleden vier maal de Asian Cup, een laatste keer in 2011. Het werd in de groepsfase ingedeeld in groep F, met verder Oezbekistan, Oman en Turkmenistan.

. Selectie:

Doelmannen: Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Shuichi Gonda (Sagan Tosu), Daniel Schmidt (Vegalta Sendai)

Verdedigers: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Southampton), Sho Sasaki (Sanfrecce Hiroshima), Hiroki Sakai (Marseille), Sei Muroya (FC Tokyo), Genta Miura (Gamba Osaka), Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden)

Middenvelders: Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima), Genki Haraguchi (Hannover), Gaku Shibasaki (Getafe), Wataru Endo (Sint-Truiden), Junya Ito (Kashiwa Reysol), Shoya Nakajima (Portimonense), Takumi Minamino (Red Bull Salzburg), Hidemasa Morita (Kawasaki Frontale), Ritsu Doan (Groningen)

Aanvallers: Yuya Osako (Werder Bremen), Takuma Asano (Hannover), Koya Kitagawa (Shimizu S-Pulse)