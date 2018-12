James Bond is een alcoholist

James Bond is dol op Martini’s, maar hij drinkt er te veel. Een nieuwe studie suggereert dat het personage een (verdoken) alcoholist is.

Shaken, not stirred, zo drinkt ­James Bond zijn Martini’s het liefst. Maar als we een studie mogen geloven die in The Medical Journal of Australia verscheen, dan drinkt hij er te veel. De Nieuw-Zeelandse universiteit van Otago bestudeerde de drinkgewoonten van 007 in alle Bond-films tot dusver. Daaruit bleek dat de geheim agent 109 keer alcohol heeft gedronken, wat neerkomt op 4,5 keer per film.

In Quantum of Solace uit 2008 zat Bond – toen gespeeld door Daniel Craig – het zwaarst aan de fles met 24 drankjes. De wetenschappers concluderen nu dat Bond een “ernstig en chronisch probleem” heeft met alcohol.