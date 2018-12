POLL. Belgen blijven trouw aan tradities en zien liefst een bûche als kerstdessert

Er is natuurlijk niemand die nog honger heeft na een uitgebreid feestdiner, maar… geen kerst zonder traditionele kerststronk. Dat vinden ruim 6 op de 10 Belgen die elk jaar met kerst een bûche eten. Volgens een enquête van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Al staan 7 op de 10 Belgen ook open voor een nieuwe versie van de klassieke kerststronk van ijs of biscuit.

