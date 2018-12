VDAB stoomt truckers met arbeidsbeperking klaar voor job

Elvis en Ward behaalden onlangs hun rijbewijs als trucker. Niet ongewoon zou je zeggen, ware het niet dat beiden een arbeidsbeperking hebben. Ward is slechthorend en Elvis kampt met een probleem aan de voet door een zwaar ongeval. Dat weerhoudt de VDAB echter niet om deze mensen op te leiden in knelpuntberoepen.

Ward en Elvis volgden een opleiding C-CE bij de VDAB Genk-Zuid. Francis Huygens, VDAB- instructeur Zwaar Vervoer, was hier niet aan zijn proefstuk toe: “Dat klopt. In 2011 heb ik nog een dove cursist opgeleid”, vertelt hij.

“Erwin rijdt inmiddels al 7 jaar rond als trucker. Bij het opleiden van iemand met een gehoorprobleem moeten we inventief zijn en onze manier van lesgeven aanpassen. Bij de oefeningen op het terrein moeten de cursisten bijvoorbeeld veel vaker uitstappen om te kijken of ze misschien iets kunnen raken. Roepen heeft geen zin. Op de openbare weg wordt veel gebruik gemaakt van handgebaren om de richting aan te geven. Het geluid van de motor of de richtingaanwijzers kunnen ze immers niet horen en dus moeten ze hun informatie aflezen van het dashboard”.

Aanpassingen

Ward kreeg ook hulp van zijn mede-cursist Yassin, die hem tijdens de hele opleiding assisteerde bij het manoeuvreren op het terrein. In de toekomst gaan ze elkaar nog dikwijls tegenkomen aangezien ze beiden met een tankwagen zullen gaan rijden. Voor Ward is er een stageplaats beschikbaar bij Vervaeck, een bedrijf dat gespecialiseerd is in tankvervoer.

Operations Manager Erik Engler is enthousiast: “Als bedrijf hebben we ervaring in het tewerkstellen van medewerkers met een arbeidsbeperking. Mits een aantal aangepaste maatregelen lukt dat uitstekend. Zo zal Ward heel wat instructies krijgen via zijn boordcomputer, waardoor we goed met elkaar kunnen communiceren.”

Geen probleem

Ook Elvis is na zijn opleiding meteen aan de slag gegaan. VDAB-instructeur Lucien Festjens introduceerde hem als chauffeur bij het transportbedrijf TDL Group en de werkgever is positief. “Elvis doet het goed in ons bedrijf”, zegt Annelies Cuyppens, HR-Officer van TDL Group. “Hij rijdt met een handgeschakelde automaat. Gezien zijn beperking aan de voet, is er voorzien in de planning dat anderen zorgen voor het in- en uitladen van vrachten die hij zelf niet kan verplaatsen. Dat hoeft dus geen probleem te zijn.”

