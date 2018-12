"Enge" prins Harry en Meghan Markle vieren nu al kerst

Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Berlijn heeft zijn nieuwste creatie voorgesteld: “levende” beelden van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Maar niet alle reacties daarop zijn even enthousiast.

Geen beelden van was, wel acteurs met wassen maskers op hun hoofd die prins Harry en Meghan Markle naspelen. Het nepkoppel deed de kerstmarkt aan in de Duitse hoofdstad, en gisteren deelde het museum ­foto's van hen in een kamer vol kitscherige kerstversiering. Ze dragen allebei kerstsweaters en Meghan toont haar zwangere buik.

Vraag is of Harry en Meghan hun evenbeelden ook flatterend vinden. De wassen maskers - en dat van Harry op kop - zijn immers weinig accuraat, en het meest gehoorde commentaar online is: “Eng.”