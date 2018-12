Karl Lagerfeld eet enkel hamburgers en stuurt alleen berichten naar zijn kat

Ook op 85-jarige leeftijd blijft Karl Lagerfeld omgeven door een zweem van mysterie. Maar heel soms laat hij ook eens iemand achter de façade toe, zoals in een interview met The Cut. Daaruit blijkt dat Chanel dan wel 31 miljoen volgers mag hebben op Instagram, maar hij zelf niet meedoet aan sociale media. Enkel berichtjes sturen naar zijn kat, dat wel.

In de aanloop naar de voorstelling van de Métiers d’Art collectie vuurde The Cut een reeks vragen af op Karl Lagerfeld. Hij staat al sinds 1983 aan het hoofd van Chanel, maar neemt er ondertussen nog de creatieve leiding bij Fendi en zijn eigen Karl Lagerfeld Collection bij. Hoewel zijn persoon altijd met wat mysterie is omhuld, laat hij het even vaak niet na om een krasse uitspraak te doen. Zo ook nu.

Zo geeft hij bijvoorbeeld aan dat hij niet op sociale media zit, ook al telt de Instagram van Chanel 31 miljoen volgers. "Ik weet niet eens hoe die pagina er uitziet", zegt hij. "Ik scroll nooit in mijn smartphone. Mijn assistenten zullen me wel informeren als ik iets moet weten. Zelf heb ik daar geen tijd voor. Ik doe niet mee aan internet en doe niet mee aan Facebook. Ik moet schetsen en met Choupette (zijn kat, nvdr.) spelen. Ik moet slapen. De dag is te kort daarvoor."

Updates en foto's

Het enige wat hij met zijn gsm doet is berichten naar zijn geliefde Choupette sturen. Omgekeerd kijkt hij er haast enkel naar om updates en foto's te krijgen over hoe het met de kat is gesteld. Al maakt dat van hem niet meteen een dierenliefhebber en een vegetariër is hij helemaal niet, zo blijkt. Ook al hoort daar een kleine nota bij. "Ik eet alleen wat er niet meer uitziet zoals het was toen het nog leefde. Daardoor kan ik alleen hamburgers eten. Mij zul je niet snel in een steakhuis zien."