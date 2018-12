Zweedse kroonprinses Victoria trekt zelfde jurk aan als haar moeder 23 jaar geleden

Op de uitreiking van de Nobelprijzen in Stockholm werd de Zweedse koninklijke familie vertegenwoordigd door onder meer kroonprinses Victoria. Die had voor de gelegenheid een opvallende jurk aangetrokken. Kennersogen hadden al snel gezien dat haar moeder koningin Silvia 23 jaar geleden krak dezelfde bombastische outfit aanhad tijdens hetzelfde evenement.

De Zweedse koninklijke familie mag dan wel bijzonder rijk zijn - de koning alleen al is zo'n 60 miljoen euro waard - toch laat kroonprinses Victoria het niet na om soms outfits te recycleren. Maar nu is ze daarmee nog een stapje verder gegaan. Voor de uitreiking van de Nobelprijzen in de Stockholm Concert Hall had ze een jurk uit de kast van haar moeder koningin Silvia gehaald die maar liefst 23 jaar oud is.

Het gaat om een exemplaar dat bestaat uit een grijs, glinsterend onderstuk met gouden band en roze bovenstuk. Silvia droeg het in 1995, ook al op de uitreiking van de Nobelprijzen. En om de cirkel helemaal rond te maken droeg Victoria de tiara van haar mama toen die in de aanloop naar haar huwelijk met Carl XVI voor het eerst een dergelijk hoofdstuk mocht dragen. Wie goed kijkt ziet trouwens dat de koningin, die ook op de uitreiking aanwezig was, dezelfde tiara op heeft als diegene die ze bij de jurk van 23 jaar geleden droeg.