Conservatieve partij zal stemmen over motie van wantrouwen tegen premier May

Woensdag nog komt er binnen de Conservatieve partij van de Britse premier Theresa May een vertrouwensstemming tegen haar leiderschap. De vereiste 48 brieven daarvoor zijn gehaald, zo bericht de Britse openbare omroep BBC woensdagmorgen. Conservatieve parlementsleden zullen tussen 19 en 21 uur (Belgische tijd) stemmen.

Als May de vertrouwensstemming binnen haar partij niet overleeft, zal ze moeten terugtreden als partijleider en zal ze zo automatisch ook moeten aftreden als premier.

Om een motie van wantrouwen te kunnen indienen, moesten er minstens 48 aanvragen voor zijn. Dat aantal van 48 handtekeningen, 15 procent van het aantal parlementsleden van de conservatieve partij, is intussen overschreden, waardoor er dus een vertrouwensstemming zal komen over het leiderschap van May.

May werd eerste minister kort nadat de Britten in een referendum in 2016 beslisten om de Europese Unie te verlaten. Binnen haar partij moet ze het hoofd bieden aan kritiek voor het Brexitplan dat ze met de Europese Unie heeft onderhandeld.