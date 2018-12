Team Sky slaat wielerwereld met verstomming: televisienetwerk stopt na 2019 als sponsor van wielerploeg

Team Sky heeft woensdagmorgen de wielerwereld met verstomming geslagen. Het Britse televisienetwerk heeft beslist dat 2019 haar laatste seizoen in de wielersport wordt. “Na tien seizoenen van ongekend succes nemen we afscheid”, klinkt het in een persbericht. Sky voegt eraan toe dat het team, indien een andere sponsor wordt gevonden, in 2020 wil verdergaan onder een andere naam. Voor de Tour de France in juli zou daar meer duidelijkheid over moeten zijn.

De sterrenformatie van manager David Brailsford, met toprenners als Chris Froome en regerend Tourwinnaar Geraint Thomas in haar rangen, schreef sinds haar start in 2010 322 overwinningen op haar naam. Het won acht grote rondes, 52 andere rittenkoersen en 25 eendagswedstrijden. Hoogtepunten in de geschiedenis van het team zijn uiteraard de Tourzeges van respectievelijk Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017) en Geraint Thomas (2018).

“2019 is het juiste moment om afscheid te nemen”

Sky verklaart de stopzetting van de sponsoring van de wielerploeg "als een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bedrijf". Samen met het management van het team zal Sky wel helpen bij de zoektocht naar een nieuwe sponsor.

"Sky is in het wielrennen gestapt met als doel succes in het peloton over te brengen op de hele bevolking", legde CEO Jeremy Darroch uit. "Na meer dan een decennium (Sky startte in 2008 al haar participatie in het wielrennen als partner van British Cycling, red.) kan ik niet trotser zijn met wat we allemaal bereikt hebben. Maar 2019 is het juiste moment om afscheid te nemen en een nieuw hoofdstuk te openen in onze geschiedenis. Ik wil graag een eerbetoon brengen aan Dave Brailsford en zijn enorm getalenteerde team. Hetgeen zij hebben bereikt, kon door velen niet eens gedroomd worden."

En nu? Zoektocht naar “juiste partner”

Brailsford zelf reageert dankbaar. "De visie van Sky was een 'clean', winnend team te bouwen, met als basis Britse renners en een Britse staf. De knappe resultaten zijn het gevolg van talent, hard werken en doorzettingsvermogen. Dit was allemaal nooit mogelijk geweest zonder Sky. Zelf kijken we uit naar een vervolg van ons project, als de juiste partner zich aandient. Maar eerst focussen we nog op 2019. Er staat nog een uitdagend jaar aan te komen. Daarin gaan we er alles aan doen om met Team Sky opnieuw succesvol te zijn."

Geen garanties in open brief aan de fans

Via Twitter verspreidde team Sky een open brief aan de fans met meer uitleg. Daarin konden geen garanties gegeven worden voor de toekomst maar wel mag er een beslissing worden verwacht nog voor de Tour de France in juli dit jaar.

Dit nieuws zal ongetwijfeld een verrassing zijn voor veel mensen, maar zoals jullie misschien weten, is er recentelijk veel veranderd bij Sky. Het is de start van een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf en soms is het onvermijdelijk dat verandering nog meer verandering met zich meebrengt. Dat is wat hier is gebeurd.

In de afgelopen negen seizoenen heeft Sky ons volledig ondersteund, waardoor we een aantal fantastische resultaten hebben bereikt en miljoenen mensen hebben geïnspireerd om van onze sport te houden. We willen Sky bedanken voor al hun steun, en in het bijzonder de mogelijkheid om Groot-Brittannië te helpen een fietsland te worden.

First things first, niets verandert voor volgend jaar. Sky is volledig toegewijd tot aan het einde van 2019 en samen hebben we ambitieuze doelen voor het seizoen. We willen allemaal het Team Sky-verhaal afsluiten met de sterkst mogelijke afwerking. We zijn meer gemotiveerd als team dan we ooit zijn geweest.

Voor de toekomst zijn we open van geest. Als we een nieuwe langetermijnpartner kunnen vinden om het team naar een nieuw tijdperk te brengen, dan zullen we dat doen. En we zullen er alles aan doen om dit de komende weken en maanden mogelijk te maken. Evenzo zou elke toekomstige partner de juiste partner moeten zijn - iemand die onze ethos deelt en onze waarden onderschrijft.

Dit nieuws is nog maar net aangekondigd; we kunnen niet voorspellen wat er in 2020 zal gebeuren en er zijn geen garanties. Wat er ook gebeurt, we zullen ervoor zorgen dat er op de een of andere manier duidelijkheid is over de toekomst van het team voor de Tour de France in juli.

Tot slot, heel erg bedankt aan al onze fans. Jullie zijn, en zijn dat altijd geweest, de mensen die het belangrijkst voor ons zijn en die er het meest toe doen. Het was ons een voorrecht om voor jullie te koersen. We zijn er trots op onze pagina’s in de geschiedenisboeken te hebben geschreven en herinneringen te hebben gemaakt die nooit zullen vervagen.

En wees gerust, we zijn nog lang niet klaar. Op dit moment is het team op trainingskamp bezig met het harde werk om zich klaar te maken voor het volgende seizoen. We kunnen niet wachten om jullie allemaal op pad te zien in het nieuwe jaar.

