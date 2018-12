Eén nieuwe helling in Ronde van Vlaanderen, voorts weinig wijzigingen in parcours van Vlaanderens Mooiste

Geen grote wijzigingen in het parcours van de Ronde van Vlaanderen voor volgend jaar. De editie van 2019 (7 april) gaat over zo goed als dezelfde wegen als de editie van dit jaar. Op één verandering na: de derde helling van de dag wordt volgend jaar niet de Edelare, maar wel de Ladeuze in Maarkedal. De start is opnieuw in Antwerpen, voor het derde jaar op een rij. Het startschot wordt gegeven om 10u30.

Nadien gaat het via de zeven Dorpen van de Ronde (Sint­Niklaas, Hamme-Zogge, Berlare, Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem) naar de Vlaamse Ardennen, waar een sleutelrol is weggelegd voor het duo Oude Kwaremont-Paterberg, met respectievelijk drie en twee passages. Ook de Muur van Geraardsbergen blijft in het parcours: als achtste helling van de dag, op iets minder dan 100 kilometer van de finish.

Na de Muur trekt het peloton via het Fietsmonument van Brakel naar de ultieme finale met zes opeenvolgende typische kasseihellingen. Te beginnen met de Koppenberg op 45 km van de finish, gevolgd door de kasseien van de Mariaborrestraat met daarna de helling van de Steenbeekdries en de Taaienberg. Vervolgens is er de Kruisberg/Hotond op 26 km van de finish, met tot slot het ultieme tweeluik Oude Kwaremont (17 km) en Paterberg. Daarna rest er nog 13 km tot Oudenaarde, waar het publiek de opvolger van Niki Terpstra opwacht aan de finish.

In totaal is de Ronde in 2019 voor de mannen 267 kilometer lang. Voor de vrouwen is de wedstrijd 110 kilometer korter en wordt de finale wel iets pittiger. Zij krijgen ook de Taaienberg en een deel van de kasseien van de Steenbeekdries voorgeschoteld.

Nieuwe helling

Nieuw in het parcours is de derde helling, dat zal in 2019 niet de Edelare zijn, wel de Ladeuze in Maarkedal. 1.000 meter lang met een maximale stijgingsgraad van 16%. Zo ziet die helling eruit:

De Wegwijzer voor de Ronde Van Vlaanderen 2019: