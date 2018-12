"Max Verstappen is de belichaming van een goede begeleiding"

Volgen drievoudig F1-kampioen Sir Jackie Stewart belichaamt Max Verstappen de werkwijze die er voor zorgt dat jong uitzonderlijk talent tot ontplooiing kan komen.

Het is allemaal snel gegaan voor Max Verstappen, in 2015 begon hij aan zijn F1-loopbaan bij Toro Rosso en tegenwoordig mag hij zichzelf een vijfvoudig racewinnaar noemen. Hij heeft veel te danken aan Red Bull, dat hem op allerlei manieren gesteund heeft in zijn weg naar de Formule 1 en momenteel is hij als het ware een uithangbord voor de jeugdwerking van de Oostenrijkse formatie.

Drievoudig wereldkampioen F1 Jackie Stewart vindt dat Max Verstappen de belichaming is van een goede begeleiding.

“We hebben nieuwe rijders nodig, we hebben vers bloed nodig,” aldus Sir Jackie Stewart in een exclusieve ‘F1 Fan Voice vragensessie.’

“En ze zijn er, opeens komt Max Verstappen en zet de hele boel op stelten. Dat hij komt en het meteen goed doet is in zekere zin een verjonging voor de Formule 1.”

“Red Bull heeft daar veel mee te maken, door hem te steunen tijdens de opstapklasses. Vandaag is het echter moeilijker dan ooit voor een jonge rijder om door te breken, om de middelen daarvoor te vinden.”

Stewart wil dat bedrijven en constructeurs zich meer engageren op financieel gebied om jonge rijders te steunen in hun opleiding. Vroeg in een jonge rijder investeren kan volgens de sympathieke Schot een win-win-situatie betekenen op langere termijn.

“Multinationals zouden zich meer moeten engageren want iedereen rijdt met een auto, of het nu een FIAT of een Ferrari is. Dat zou een paar commerciële bedrijven moeten opvallen en dat ze autosport kunnen gebruiken, want het is besmettelijk. Het brengt bovendien jonge rijders met zich mee en hopelijk zullen daar ook grote successen uit groeien,” besluit Stewart.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: