Dader schietpartij Straatsburg “was al bekend als gevaar voor staatsveiligheid”

Een gewapende man opende dinsdagavond omstreeks 20 uur het vuur in het centrum van de Oost-Franse stad Straatsburg, vlakbij één van de grootste kerstmarkten van Europa. Daarbij vielen drie doden en twaalf gewonden. De dader is nog voortvluchtig. Er heerst nog veel onduidelijkheid, maar de eerste informatie over de identiteit van de dader sijpelt binnen. Een overzicht.