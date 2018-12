Terreurdaad Straatsburg: drie doden, twaalf gewonden, dader nog steeds op de vlucht

Bij een schietpartij in Straatsburg zijn dinsdagavond zeker drie mensen omgekomen en twaalf anderen gewond geraakt, zo bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. De dader is nog steeds op de vlucht. Frankrijk trekt het dreigingsniveau op tot het hoogste peil. De ‘lockdown’ wordt opgeheven, maar er komen wel extra controles aan de grens en op kerstmarkten.

Het schietincident vond dinsdag rond 19.50 uur plaats in het centrum van de stad, nabij de kerstmarkt. Een man zou op drie plaatsen - de rue des Orfèvres, place Gutenberg en de pont du Corbeau - met een automatisch wapen schoten gelost hebben op een menigte, waarop er paniek uitbrak. Veel mensen vluchtten weg naar een restaurant. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner sprak op een persconferentie van drie doden en twaalf gewonden.

Dader nog op de vlucht

De schutter is geïdentificeerd. Het gaat om een 29-jarige man uit Straatsburg die bekend stond bij de autoriteiten als een gevaar voor de staatsveiligheid. De schutter moest zich normaal dinsdagochtend aanbieden bij de politie, in het kader van een onderzoek naar overvallen en een moordpoging. Verschillende anderen werden in dat onderzoek wel opgepakt, maar hij daagde niet op en de ordediensten troffen hem ook niet thuis aan, zo berichten Franse media. Bij een huiszoeking werden granaten aangetroffen. De man werd al de hele dag door de autoriteiten gezocht.

Foto: REUTERS

De man is sinds de schietpartij dinsdagavond nog op de vlucht, hoewel Franse media schreven dat hij in het nauw zou zijn gedreven door de politie in een buitenwijk van Straatsburg. Er zou een vuurgevecht geweest zijn. De dader zou tijdens zijn vlucht zijn beschoten door militairen en daarbij gewond zijn geraakt maar verder gevlucht zijn. Er is een politie-operatie uitgevoerd bij zijn woonst, maar daar werd hij niet gevonden; hij is dus nog altijd voortvluchtig.

Een taxichauffeur heeft aan de politie verklaard dat de schutter de kerstmarkt ontvluchtte in zijn taxi en dat de man gewond was. Volgens minister Castaner zijn 350 mensen “op het terrein” ingezet om de dader op te sporen, naast mensen van de gerechtelijke politie, speciale troepen en militairen. Er zijn ook helikopters ingezet. Verschillende wegen en buurten in de binnenstad werden afgesloten voor de zoektocht.

Onder meer het Europees parlement was in ‘lockdown’, maar ook in de sportarena ‘Rhenus’, waar een basketmatch plaatsvond tussen Straatsburg en Ljubljana met zowat 5.000 toeschouwers, mocht men urenlang niet buiten. Ook vele restaurants werden afgesloten.

Foto: AFP

Noodtoestand afgekondigd

Na middernacht is de evacuatie van de binnenstad gestart. De burgemeester geeft toe dat het een moeilijke beslissing was. “Het meest dringende deze nacht, is het bevrijden van de mensen in lockdown”, zei hij aan BFMTV. In de loop van de nacht werd de lockdown opgeheven, maar burgers werd wel aangeraden alert te blijven en de instructies van de politie te volgen.

Minister Castaner kondigde de noodtoestand af, wat scherpere grenscontroles en controles van kerstmarkten toelaat, om eventueel kopieergedrag te voorkomen. Intussen wordt voort gezocht naar de voortvluchtige dader.

Volgens Le Figaro werd dinsdagavond nog een tweede politie-operatie uitgevoerd op de place Broglie in het centrum van Straatsburg. “Er wordt een tweede persoon verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de schietparij”, zei de burgemeester aan de krant.

Foto: EPA-EFE

Ouders die dat willen, mogen woensdag hun kinderen thuishouden. Wel zullen de scholen kinderen opvangen die zich er toch aanbieden. De burgemeester van Straatsburg liet ook weten dat de stad in rouw zal zijn en dat de kerstmarkt gesloten zal zijn. De vlaggen zullen halfstok hangen en er zou een rouwregister in het stadhuis liggen. Manifestaties zijn verboden.

Ongeruste naasten

De politie is een terreuronderzoek gestart naar de schietpartij. Er is een speciaal noodnummer geactiveerd. Ongeruste naasten kunnen bellen naar het Franse infonummer 0-811.000.667. Facebook heeft ook de zogenaamde ‘Safety Check’ geactiveerd, waarmee aanwezigen kunnen aanduiden dat ze veilig zijn in Straatsburg.

Eén van de grootste kerstmarkten van Europa

De kerstmarkt van Straatsburg is één van de grootste van Europa en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het historisch centrum van de stad, waar de kerstmarkt zich bevindt, is omgeven door water. Op iedere brug waren beveiligingsposten waar bezoekers hun tassen moesten laten controleren.