Hilde Vautmans veilig terug in hotel na nacht lockdown in Straatsburg met groep uit Sint-Truiden

Sint-Truiden -

Nabij de kerstmarkt in het centrum van de Franse stad Straatsburg zijn dinsdagavond schoten gelost. Daarbij vielen zeker drie doden en twaalf gewonden. Ook Europarlementslid Hilde Vautmans was dinsdagavond in Straatsburg met een groep mensen uit Sint-Truiden. Via Twitter liet ze weten hoe het met hen ging.