Monsterscore én het meest bizarre antwoord ooit: hilariteit alom in ‘De Slimste Mens’

Een monsterscore én “het beste antwoord ooit” in één aflevering. Televisiekijkend Vlaanderen werd dinsdagavond verwend in ‘De Slimste Mens’. De finaleweek haalt duidelijk het beste in de kandidaten naar boven, al rekenen we dan de sporadische maar hilarische uitschuivers even niet mee...

Wie zetelde er in de jury?

Barbara Sarafian en Jeroom tappen de ene mop na de andere. Erik vindt dat ze op elkaar lijken. En dan bedoelt hij niet de snor, maar de immer serieuze gelaten bij het vertellen van een mop...

Wat was het grappigste moment?

Omar Souidi: “Snelheidsovertredingen worden heel vaak uitgelegd als een diarreeverhaal. Dan zeggen ze: Ik moest heel erg dringend naar het toilet en ik kon het écht niet meer inhouden, dus moest ik op het gaspedaal duwen.”

Erik Van Looy: “Maar de rechter die zegt dan direct: Nee, dat kan niet?”

Souidi: “Dat is altijd een vrijspraak.”

Van Looy: “Hoezo?”

Souidi: “Ja, ik heb daar blijkbaar vaak succes mee”.

Van Looy: “Meen je dat echt?”

Souidi: “Nee.”

Wat was het origineelste antwoord?

Michèle Cuvelier kreeg tien speelkaarten met foto’s van bekende koningen, koninginnen en boeren te zien (foto). Bij de foto van boer Charel – ­bekend dankzij de programma’s van tv-maker Paul Jambers – gaaf Cuvelier wel een heel opmerkelijk antwoord.

En nee, het was niet ­‘Roger De Vlaeminck’. Haar verklaring: “Ik ken niks van sport. Ik had ­foto’s gedownload op mijn iPhone en op een of andere manier dacht ik: Die lijkt op Roger De Vlaeminck”. Jeroom: “Ik vind dit vooral erg voor boer Charel”.

Wie mag zich voor één dag De Slimste Mens Ter Wereld noemen?

Michèle ­Cuvelier van Studio Brussel. Zij behaalde een monsterscore van 509 seconden en gaat overtuigend door, al moet ze wel haar kennis van de wielersport bijspijkeren...

Voor wie stopt het avontuur hier?

Omar Souidi. De advocaat moest de duimen leggen tegen Layla El-Dekmak van ­Radio 1.

Wie zien we woensdag passeren?

Wouter Vandenhaute, de voormalige baas van Woestijnvis en sterke man in het Belgische wielrennen.

Deze finalisten komen nog langs:

1. Julie Colpaert (12 afleveringen)

2. Boris Van Severen (8)

3. Peter Van de Veire (6)

4. Rani De Coninck (6)

5. Sven Gatz (6)