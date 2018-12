“Moet jij naar ballet” en “kom jij laat”: elke dag stellen Anna (4) en Vincent (2) hun moeder die twee vragen. Elke keer is het antwoord van de Hasseltse Hanne Decoutere (38) “ja” en “ja”. Nog twee maanden heeft ze tot het dansgala in Concertgebouw Brugge. Dan mag ze aan 1.300 mensen laten zien wat de ballerina in Hanne Decoutere nog waard is.