May op Europese bedeltocht

BrusselDe positie van de Britse premier Theresa May was gisteravond meer dan ooit onzeker met onbevestigde berichten dat voldoende leden van haar eigen Conservatieve fractie een motie van wantrouwen tegen hun leider willen afdwingen. De premier maakte gisteren een rondreis langs Europese hoofdsteden in de hoop op tegemoetkomingen die de Brexit-deal alsnog aanvaardbaar moeten maken, met name voor haar Conservatieve achterban. Een kansloze onderneming, bleek in Den Haag, Berlijn en Brussel.