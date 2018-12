Huawei-erfgename achter tralies

VancouverDe vrees voor een handelsoorlog tussen de VS en China is dezer dagen een van de redenen voor aanhoudende onrust op de beurzen. Die vrees is nog wat aangewakkerd na de aanhouding begin deze maand in Canada – op Amerikaans verzoek – van Meng Wanzhou, dochter van de oprichter van de Chinese telecomgigant Huawei. Een arrestatie tegen de achtergrond van de verbeten strijd om de hegemonie op de telecommarkt.