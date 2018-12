Timo Cauwenberg herstelt in een donkere kamer van de zware hersenschudding die hij opliep in een ongelukkige botsing met Niakaté van Union. “Ik weet dat ik in een luchtduel vol voor de bal ging”, grimast hij. “Maar toen kreeg ik een enorme klap, net boven mijn slaap. Het was alsof mijn hoofd explodeerde.”