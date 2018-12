Zeven leden van maffiaclan blijven in de gevangenis

TongerenZeven personen die vorige week zijn opgepakt in de marge van het grootscheepse internationale onderzoek tegen de Italiaanse maffia, blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer in Tongeren gisteren beslist. Philip Daeninck, een van de advocaten van de verdachten, hekelde na afloop het onderzoek en stelde de neutraliteit van de onderzoeksrechter in vraag. Opvallend: Het gaat om de onderzoeksrechter die zijn collega Joris Raskin opvolgde in het voetbalschandaal.