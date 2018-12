Gewezen politicus en beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem (73) vanuit zijn flat afgevoerd naar het ziekenhuis

De voormalige beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem (73) is dinsdagavond rond 19 uur vanuit zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat weet Het Laatste Nieuws. Of zijn toestand momenteel stabiel is, is niet bekend.

Volgens buurtbewoners moesten de hulpdiensten de hulp van de brandweer inroepen om Van Rossem in de ambulance te kunnen leggen. Brandweerlui zouden hem met een ladderwagen uit zijn flat op de eerste verdieping hebben gehaald.

Op VIER werd bijna gelijktijdig de tweede aflevering van documentaire ‘Van Rossem’ uitgezonden. In de reportage over de gewezen politicus, crimineel en beursgoeroe zei hij eerder al hoe zijn gezondheid bijzonder hard achteruit was gegaan. Tegen documentairemaker Peter Boeckx zei hij geregeld dat hij “er niet meer zou zijn, als zijn jongste zoon er niet was”. Na drie miljoen sigaretten, aan een gemiddelde van acht pakjes per dag, was hij wel gestopt met roken.