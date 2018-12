WaterscheiMarc Croonen kwam eind jaren ‘90 een eerste keer voor het oog van de camera’s toen hij als baas van het personeel en woordvoerder van Volkswagen in Vorst ondervraagd werd over sociale onrust in de fabriek. In 2001 keerde hij terug naar brouwerijgroep Inbev waar hij van zeer dichtbij de samensmelting met Anheuser-Busch tot grootste brouwer van de wereld zou meemaken. In 2010 stapte hij over naar Dexia waar hij als lid van het directiecomité snel met een dramatische bankencrisis geconfronteerd werd. Net als bij Volkswagen was in crisistijden communicatie naar de buitenwereld een van zijn opdrachten. Eind 2012 werd hij HR-manager bij International Paper, de grootste papierfabrikant van de wereld. En twee jaar later, op 1 mei 2014 kwam hij aan het hoofd van de personeelsafdelingen van Delhaize Group met zo’n 150.000 medewerkers. Vervolgens was hij van zeer dichtbij betrokken in het fusieverhaal met het Nederlandse Ahold (onder meer Albert Heijn). Zijn levensmotto luidt: “Travel the world and the seven seas. Be a safe harbor for my fellow travelers.” Die veilige haven wil hij zijn voor zijn familie, zijn vrienden en zijn medewerkers.