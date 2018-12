Premier vraagt vertrouwen niet

BrusselVanmiddag zal premier Charles Michel (MR) in het parlement uitleg moeten geven aan de oppositie, die sinds afgelopen weekend 98 van de 150 zetels in de Kamer bezet. Michel gaat ervan uit dat zijn regering nog dezelfde is – weliswaar afgeslankt – en is dus niet van plan om opnieuw het vertrouwen te vragen of om een regeerverklaring af te leggen. Dus bestaat de kans dat de oppositie een motie van wantrouwen indient tegen de premier en zijn ploeg.