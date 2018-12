In de halve finales van de Duitse beker spelen de Ladies In Black Aachen vanavond (18.30u) hun halve finale tegen Stuttgart. En wel in de Maaseikse Steengoed Arena. “Volgens het Duitse reglement is onze eigen zaal niet hoog genoeg om een halve finale”, vertelt de Gingelomse Jodie Guilliams, receptie-hoekspeelster bij Aken.