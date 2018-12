De wielerclub uit Aalst-bij-Sint-Truiden stopt. Daarmee verliest onze provincie weer een toporganisatie. De laatste jaren richtten zij immers een wedstrijd voor de Beker van België voor junioren in. Nadat eerder het openingsluik van Brustem van de kalender werd geveegd, is dit een nieuwe opdoffer voor het wielrennen in Limburg.