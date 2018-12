Club Brugge komt nog dicht bij stunt tegen Atlético Madrid in Champions League

Club Brugge kan de Champions League met opgeheven hoofd verlaten na een 0-0-gelijkspel tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart kwam in het slotkwartier zelfs nog dicht bij een stunt, maar de ingevallen Luan Peres - een nieuwkomer die tot nu amper aan spelen toekwam - kopte een opgelegde kans op het lichaam van Atlético-doelman Jan Oblak. Club houdt zes punten over aan zijn Champions League-campagne, eindigt als derde in speelt na Nieuwjaar in de Europa League.

“Historisch.” Het was een woord dat Club-trainer Ivan Leko te pas en te onpas bovenhaalde tijdens de afgelopen Champions League-campagne. Toen Club zijn eerste punt pakte tegen Monaco. Toen Club met 0-4 de grootste Belgische Champions League-zege ooit pakte in datzelfde Monaco. Toen Club met een punt aan de haal ging bij Dortmund (en er de eerste ploeg werd die de Borussen dit jaar het scoren beletten). En tot slot ook na gisteravond, 0-0 tegen de regerende Europa League-kampioen.

Met zes punten uit zes wedstrijden heeft Club Brugge niet de beste Champions League-campagne van zijn geschiedenis gespeeld. Maar het contrast met twee jaar geleden – nul op achttien – is groot. Bovendien had er in de eerste wedstrijd tegen Dortmund meer in gezeten waardoor de kwalificatie zomaar had gekund. Dat had eerlijkheidshalve ook te maken met de onwaarschijnlijke vormcrisis van Monaco, dat ook gisteren niet kon winnen tegen een halve B-ploeg van Dortmund.

Foto: Photo News

In zijn laatste wedstrijd tegen Atlético plukte Club de vruchten van de vijf voorgaande wedstrijden. Atlético was de beter voetballende ploeg en dwong de beste kansen af in een wedstrijd die vooral na de rust matig kon boeien. Maar het is de verdienste van trainer Ivan Leko en zijn spelers dat ze hun Europese complexen achter zich hebben gelaten. De keuze voor de 18-jarigen Loïs Openda en Cyril Ngonge getuigt van durf. Club panikeerde niet als het balverlies leed. Net als in Dortmund bracht het aanvallend te weinig, maar de organisatie bleef overeind en voorin lieten Wesley en Openda een paar aardige dingen zien.

Atlético dreigde vooral langs de linkerflank. Benoît Poulain was (andermaal) de minste van de Club-verdedigers en Sofyan Amrabat moest de Fransman regelmatig bijspringen om duur balverlies te voorkomen. Saúl Ñiguez, Spaans international en middenvelder, creëerde de beste kansen in de eerste helft. Met zijn uitstekende voorzetten deden Thomas Partey (op Horvath) en Gelson Martins (slechte controle) te weinig.

Foto: BELGA

Antoine Griezmann, een plaats hoger in de eindrangschikking van de Gouden Bal dan ene L. Messi, liet één keer in de eerste helft zijn klasse zien. Nadat Santiago Arias Stefano Denswil de bal had afgesnoept verraste de Fransman Ethan Horvath met een plaatsbal naar de verste paal. De Amerikaanse doelman stond goed op te letten en pakte uit met een goeie save.

Drie cleansheets op rij

De prima wedstrijd van Horvath was een van de opstekers van de avond. De keeper van Club Brugge straalt opnieuw vertrouwen uit en sluit de Champions League af met drie cleansheets op rij.

Atlético moest winnen om zich van groepswinst te verzekeren, maar de troepen van Diego Simeone zijn niet getraind om dominant voetbal te serveren. Bovendien kreunden ook de Rojiblancos onder de blessurelast. De Portugees Gelson Martins is maar een schim van de geblesseerde spits Diego Costa. Saúl moest opnieuw depanneren op de linksachter omdat Filipe Luis nog niet fit genoeg was om aan de wedstrijd te beginnen. En omdat José Maria Giménez op het laatste moment uitviel, moest de 19-jarige bebrilde verdediger Francisco Montero te elfder ure zijn opwachting maken.

Vooral na rust liet Atlético na het gaspedaal in te duwen. Club bleef zonder al te veel moeite overeind en na de wissels van de twee 18-jarigen, Cyril Ngonge door Luan Peres en Loïs Openda door Siebe Schrijvers, kwam er zowaar een gouden kans voor Club. Na een tegenaanval via Wesley pakte Ruud Vormer uit met een prima voorzet, Luan Peres stond helemaal alleen aan de tweede paal maar kopte onbeholpen op Jan Oblak. Het had een onvergetelijk debuut voor de 24-jarige Braziliaan in de Champions League kunnen zijn.

Foto: BELGA

We hadden bijna geschreven “historisch”, maar de Champions League-campagne 2018-2019 gaat toch vooral de boeken in als die van net-niet voor Club. Net geen stunt in de openingsmatch tegen Dortmund, net geen zege in de thuismatch tegen Monaco. Net geen stunt in de slotmatch tegen Atlético. Tussendoor een onvergetelijke demonstratie in Monaco, geholpen door de crisis bij de ploeg van Thierry Henry. En bemoedigende duels tussen Atlético, dat door de puntendeling de groepswinst aan Dortmund moet laten.

Er zit weer Europees muziek in Club maar de Champions League-hymne blijft tot volgend seizoen in de kast. In de Europa League is het echter ook plezant en op 17 december hoopt Club meer op een haalbare dan op een prestigieuze tegenstander.