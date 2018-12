Valencia heeft dinsdag op de negende speeldag van de EuroCup basket met 97-89 gewonnen van het Russische Sint-Petersburg.

Sam Van Rossom had bij het Spaanse team een groot aandeel in de zege met negentien punten, vijf assists en twee rebounds. Samen met Matt Thomas was hij de productiefste speler van zijn ploeg.

Valencia (zeven zeges) staat in zijn poule aan kop voor het Franse ASVEL Villerbanne. Van Rossom en co zijn al zeker van een ticket voor de top 16.