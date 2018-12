Voorzitter tegenstander Club Brugge onder vuur na seksistisch antwoord in interview

Brugge - De voorzitter van Atlético Madrid heeft dinsdag in Spanje de nodige kritiek gekregen. Toen een interviewster Enrique Cerezo vroeg of Atlético genoeg geld heeft om verdediger Diego Godin een nieuw contract te geven, gaf hij een nogal ongelukkig antwoord. “Ik hou er niet van om over geld te praten, zeker niet met een vrouw”, verklaarde Cerezo.

Cerezo kreeg voor zijn repliek meteen kritiek in Spanje. Cristina Garcia Tirado, de verslaggeefster van zender Cuatro, tilde zelf niet zwaar aan de opmerking van de preses. Ze noemde Cerezo “een gentleman”, en volgens haar is hij altijd respectvol richting haar en andere vrouwen. “Het was een ongelukkig moment van de voorzitter. Hij had er waarschijnlijk geen erg in. Soms zegt hij dingen en maakt hij grapjes zonder na te denken over de gevolgen. Maar hij wil geen kwaad doen.”

Atlético speelt dinsdagavond op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League tegen Club Brugge. De partij vindt plaats in het Jan Breydelstadion.