Flat in Genk onbewoonbaar na brand: eten stond iets te lang op het vuur

Genk -

De brandweer rukte gisteren rond 18.45 uur uit voor een brand in een appartementencomplex aan de Zonneweeldelaan in Genk. Er woedde een korte maar hevige brand in de keuken van een van de flats op de elfde verdieping. De bewoners hielden de deuren naar de andere vertrekken dicht, waardoor het vuur niet verder kon uitslaan, maar ze moesten vanwege de rookschade wel elders de nacht doorbrengen.