Telenet Giants Antwerp opent terugronde Champions League met winst tegen Lietkabelis

Antwerpen - Telenet Giants Antwerp opende de terugronde van de Champions League met een verdiende zege tegen het Litouwse Lietkabelis. Geen schoonheidsprijs, wel een zege op karakter waardoor de Giants met 4 op 8 en in poule C zelfs op schema blijven voor de vierde stek en een plaats in de 1/8ste finales van de Champions League. Het debuut in het kampioenenbal is dan ook een schot in de roos.

In het eerste kwart was Telenet Giants Antwerp defensief scherp en liep het met snel basketbal en met vier verschillende afwerkers weg naar een 8-0 bonus. Tegen de switchende defense kwamen de Giants echter snel in de problemen. Enerzijds omdat Ismael Bako met foutenlast uit de wedstrijd verdween en anderzijds omdat de Sinjoren erbarmelijk afwerkten. Vic Sanders ontwikkelde vooral geen tempo en offensief verliep het dan ook stroef. Een niet eens groots Lietkabelis kon na het eerste kwart en een 16-8 achterstand dan ook met een remonte uitpakken. De 2m17 grote Let Mdndaugas Kupsas profiteerde van de tijdelijke afwezigheid van Ismael Bako, scoorde in the paint en kreeg steun van de Serviër Marko Cakarevic. Van 16-11 ging het in een weinig attractief tweede kwart naar 21-18. Bij 23-24 en in het zicht van het rustsignaal kwamen de Litouwers voor de eerste keer op voorsprong. Paris Lee zorgde met de eerste Antwerpse bom alsnog voor een 26-24 voorsprong halfweg. Telenet Giants Antwerp liet in de eerste helft een 1 op 12 shotprestatie aan driepunters en in het totaal 11 op 32 shots optekenen!

Telenet Giants Antwerp kwam wel sterk uit de kleedkamer. Tyler Kalinoski, Paris Lee en de met een verschroeiende alley-oop uitpakkende Ismael Bako waren de inspirators van de 31-24 en 40-30 tussenstand in het voordeel van de Metropoolploeg. Defensief bleven de Giants ijzersterk, maar Ismael Bako incasseerde een derde fout. Jamar Wilson (ex-Luik, Pepinster en Okapi Aalstar) scoorde maar na een lekkere drive van Dennis Donkor bleef Telenet Giants Antwerp wel domineren: 46-34 en 51-42 na drie kwarts.

In het slotschuifje nam de nervositeit bij de Giants echter de bovenhand. Dennis Donkor dropte wel een belangrijke bom, maar Lietkabelis kwam angstvallig opzetten. Paulis Valinskas scoorde en de Litouwers, die el 17 balverliezen lieten noteren, kwamen na 54-49 opnieuw in de partij: 59-57. Ondanks het missen van vrijworpen bleven de Giants wel lichtjes domineren: 62-58 met een bom van Yoeri Schoepen. Ismael Bako was intussen verdwenen met vijf fouten, maar Schoepen maakte ook enkele goede defensieve beslissingen. Bij een 65-64 tussenstand en op 22 seconden van het einde scoorde Yoeri Schoepen een belangrijke tweede driepunter in het slotkwart: 68-64!

Lietkabelis had geen reactie meer en Dave Dudzinski zorgde na een fast-break met een heerlijke dunk en in een dansende Lotto Arena voor de 70-64 eindcijfers. Veel tijd om van het Europees succes te genieten is er echter niet. Donderdag volgt de terugmatch van de kwartfinales van de Beker van België in de Lotto Arena versus Leuven Bears. Tegen de ploeg van coach Eddy Casteels moeten de Giants met minstens elf punten winnen voor een stek in de halve finales van de Belgische Cup.

Telenet Giants Antwerp-Lietkabelis 70-64

Telenet Giants Antwerp: Lee 13, Donkor 5, Tate 10, Vanwijn 4, Sanders 0, Schoepen 6, Bako 8, Dudzinski 9, Kalinoski 15

Lietkabelis: Tarolis 9, Sinovec 6, Dimec 7, Kulvietis 2, Jasaitis 3, Kariniauskas 8, Cakarevic 10, Wilson 6, Kupsas 7, Valinskas 6

Kwarts: 16-18, 10-16, 25-18, 19-22