Trainer van Osaka verkozen tot beste coach in het tennis

Brussel - De Duitse Sascha Bajin is door de Internationale vrouwentennisfederatie (WTA) uitgeroepen tot coach van het jaar. De 34-jarige Bajin is de coach van het Japanse tennistalent Naomi Osaka, die dit jaar met de US Open haar eerste grandslamtitel wist te winnen. Het is de eerste keer dat de WTA een coach van het jaar verkiest.

Bajin en de 21-jarige Osaka werken nog maar een jaar samen. Onder leiding van Bajin won de jonge Japanse, 5e op de wereldranglijst, dit seizoen haar eerste belangrijke toernooi op het hardcourt in Indian Wells. Enkele maanden later beleefde Osaka het voorlopige hoogtepunt van haar prille carrière door in de finale van de US Open, het 4e en laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen, de Amerikaanse Serena Williams te verslaan. Een succes waar haar coach dus nu ook voor in de bloemetjes wordt gezet.

De overwinning van Osaka op Williams werd overschaduwd door een incident tussen de Amerikaanse en de umpire. Williams zou zogezegd aanwijzigingen van haar coach hebben ontvangen, wat verboden is, en kreeg hiervoor een waarschuwing.