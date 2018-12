TJ Williams leidt Oostende naar verrassende zege in Champions League

Bijna de volle matchduur legde Oostende zijn wil aan Promitheas Patras op. Het resulteerde in een verrassende maar verdiende 84-88-zege. Williams (17 punten, 4 rebounds en 6 assists) was de stuwende kracht van een collectief sterk Oostende.

De Oostendenaars vatten het duel schitterend aan. Kesteloot opende de score, Maric en Djordjevic volgden zijn voorbeeld. Bij een 0-6-voorsprong van de Filous na 1’44” vroeg coach Giatras meteen een time-out aan. Twee bommen van Meier en drie vrijworpen van Brown in de voorlaatste seconde hielpen Patras een 22-21-cijfers na het initiële kwart. Na dertien minuten telden al vijf Oostendenaars minstens twee fouten. De foutenlast helde toen sterk in het nadeel van Oostende: 3 tegen 12.

Coach Gjergja gaf voluit speelgelegenheid aan de jongeren Buza en Lambrecht. Aan de zijde van Schwartz, Williams en Maric deden ze het keurig: Buza zelfs 8 punten aan 66 %, 3 rebounds en 2 assists. Oostende leidde bijna 16 van de 20 minuten voor de rust die het bij 46-49 bereikte. De 15 assists wezen toen al op het vlotte samenspel bij de Gjergja-discipelen. Op Lasisi hadden alle Oostendenaars na zestien minuten al de weg naar de korf gevonden. Patras steunde vooral op een onstopbare Meier (22 punten aan 76 % en 3 rebounds).

In het derde kwart namen Brown en Gkikas meteen de controle over het duel over: 56-51 en 63-57. Williams en co hielden het hoofd koel en overleefden die heftige periode. Aan het halfuur keek Oostende tegen amper één puntje achterstand (63-62) aan. Kesteoot en Djurisic wezen de goede richting in het vierde bedrijf aan: 70-76 met nog 5’42” op de klok.

De Grieken joegen op de West-Vlamingen. Ze naderden tot 78-79 maar werden toen slordig in de driepuntpogingen. Alhoewel William (3 op 6) en Schwartz (0 op 2) nog vijf vrijworpen in de drie slotminuten onbenut lieten, won een strijdlustig Oostende toch met 84-88. Meteen de tweede opeenvolgende uitzege van de rood-gelen.