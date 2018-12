Schoten gelost nabij kerstmarkt in Franse stad Straatsburg: zeker één dode en verschillende gewonden

n het centrum van de Franse stad Straatsburg zijn dinsdagavond schoten gelost, melden Franse media. Daarbij viel zeker één dode, bevestigt de brandweer. Minstens drie anderen raakten gewond. De lokale kerstmarkt werd ontruimd.

De schietpartij zou hebben plaatsgevonden op de Place Kleber nabij de kerstmarkt in het centrum van de stad. De kerstmarkt van Straatsburg is de grootste van Europa. Bij het incident werden meerdere schoten afgevuurd. De brandweer stelt dat er zeker één dode en drie gewonden zijn gevallen. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.

Strasbourg actuellement ! évitez le centre ville pic.twitter.com/4oOE41lRlG — Anthony Mattozza (@MTZ_Tonio) 11 december 2018

De politie zou snel ter plaatse zijn gekomen. “Soldaten geven ons opdracht om van de straat te gaan, de hal in van hotel Maison Rouge”, tweet Peter van Dalen, een Nederlands lid van het Europees Parlement voor SGP. Ondertussen hoort hij geruchten van twee doden bij de schietpartij. “De soldaten geven ons aanwijzingen om in dekking te blijven.”

Ook Europees parlementslid Richard Corbett was aanwezig op de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement. “Ik zit momenteel in een restaurant en ze laten hier niemand binnen of buiten”, schrijft hij via zijn sociale media. “Het restaurant is in lock-down.”