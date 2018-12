Koen Timmers start onderwijsplatform in Afrika: “Het ultieme doel? Gratis les voor miljoenen leerlingen wereldwijd”

Hasselt -

PXL-lector Koen Timmers uit Hasselt lanceert volgend jaar zijn innovatief leerplatform in Afrika. Dat doet hij in samenwerking met Jane Goodall, de bekende Britse antropologe en biologe. Op termijn wil Koen een miljoen leerlingen gratis les geven via Skype. “Soms kan je met technologie iets doen wat met papier en pen onmogelijk is.”