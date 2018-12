Marc Croonen, een van de strafste “personeelsdirecteuren” van België: "Van verhuizen wilde mijn gezin niet weten”

Op 1 januari 2019 begint Marc Croonen (58) bij de Belgische voedingsgigant Vandemoortele als CHRO (chief human resources officer). De Genkenaar is een van de strafste “personeelsdirecteuren” van het land. Geregeld kloppen headhunters aan om hem elders bij een of andere multinational in te lijven. Thuis in Waterschei, waar hij al die tijd met zijn gezin is blijven wonen, gingen we op zoek naar zijn geheim.