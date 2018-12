Schild & Vrienden zit achter ‘Mars tegen Marrakesh’ in Brussel

De Brusselse politie heeft een officiële aanvraag ontvangen voor zowel de Mars tegen Marrakesh als voor een tegenbetoging. De aanvragen zijn nog niet goedgekeurd, maar worden nu grondig bestudeerd. Achter de Mars tegen Marrakesh gaat de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden schuil, zo meldt De Morgen. Oprichter Dries Van Langenhove zou de aanvraag voor de manifestatie hebben ingediend.

Een aantal rechtse verenigingen, waaronder studentenverenigingen Schild en Vrienden, KVHV, NSV, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren, kondigde afgelopen zondag al aan dat ze aanstaande zondag een ‘Mars tegen Marrakesh’ wilden houden als protest tegen het VN-migratiepact dat maandag in Marrakesh formeel is aangenomen.

“We hebben een officiële aanvraag voor de Mars tegen Marrakesh en we hebben ook een aanvraag voor een tegenbetoging. De aanvragen worden nu bestudeerd. We moeten informatie bekomen van beide organisatoren en dan kunnen we pas verder praten. Momenteel hebben we nog niet genoeg informatie”, vertelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.

Hooligans

De eindbeslissing voor het al dan niet laten doorgaan van de betogingen ligt uiteindelijk bij de Brusselse burgemeester Philippe Close.

In De Morgen viel dinsdag ook te lezen dat hooligans van verschillende Belgische voetbalclubs willen deelnemen aan de Mars tegen Marrakesh.