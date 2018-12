Deense belofteninternational Joakim Maehle: “ik moet een beetje meer Dewaest worden”

U kent de Romeinse god Janus? Hij had letterlijk twee gezichten. Figuurlijk houdt de vergelijking met Joakim Maehle (21) zeker steek. De Deense belofteninternational is één van de vele Genkse ruwe diamanten die met de week meer gaan fonkelen. Maar de offensief vaak imposante rechtsachter laat defensief nog te vaak steken vallen. “Ik moet een beetje meer Dewaest worden”, beseft Maehle op de vooravond van de Europese match van alles of niks tegen Sarpsborg. “We zullen maturiteit moeten tonen, zoals op Anderlecht.”

De Deen wil lessen trekken uit het al dan niet recente verleden.